NORMA Group Aktie
|13,08EUR
|-0,86EUR
|-6,17%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt verhaltenen Konjunkturumfeld, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Die bereits angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:24 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
13,30 €
|
Abst. Kursziel*:
65,41%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
13,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,20%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten
|
09:41
|AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
07:11
|EQS-News: NORMA Group schließt drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab (EQS Group)
|
07:11
|EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment (EQS Group)
|
29.10.25
|SDAX aktuell: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|NORMA-Aktie sinkt: NORMA bekräftigt Jahresziele trotz notwendiger Abschreibungen (dpa-AFX)
|
28.10.25