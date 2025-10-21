NORMA Group Aktie
|14,50EUR
|0,04EUR
|0,28%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich Industrielle Anwendungen sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt erwartet er aber durchwachsene Ergebnisse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,48 €
|
Abst. Kursziel*:
65,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,52%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten
|
20.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
20.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.25
|EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.10.25