NORMA Group Aktie

13,50EUR 0,06EUR 0,45%
NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 13:37:27

NORMA Group SE Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
13,44 € 		Abst. Kursziel*:
11,61%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
13,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten

Analysen zu NORMA Group SEmehr Analysen

13:37 NORMA Group Add Baader Bank
10:36 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 NORMA Group Add Baader Bank
22.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 NORMA Group Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NORMA Group SE 13,44 0,00% NORMA Group SE

Aktuelle Aktienanalysen

15:31 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
15:08 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
14:52 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:22 BP Sector Perform RBC Capital Markets
13:58 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:37 NORMA Group Add Baader Bank
13:36 Nemetschek Overweight Barclays Capital
13:14 Philips Overweight Barclays Capital
13:13 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:13 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:12 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
13:01 AT & S neutral Deutsche Bank AG
12:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
12:17 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:16 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:15 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
12:15 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:14 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:41 Aroundtown Buy Warburg Research
11:40 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11:37 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
11:15 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
11:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
11:11 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11:10 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
11:10 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:10 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:09 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:07 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
10:50 Philips Buy UBS AG
10:46 TRATON Buy UBS AG
10:44 AUTO1 Buy UBS AG