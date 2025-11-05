NORMA Group Aktie
|13,50EUR
|0,06EUR
|0,45%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
13,44 €
|
Abst. Kursziel*:
11,61%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
13,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.at)
|
04.11.25
|ROUNDUP/Schwache Konjunktur: Norma Group verdient operativ nur noch halb soviel (dpa-AFX)
|
04.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment (EQS Group)
|
04.11.25
|EQS-News: NORMA Group schließt drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab (EQS Group)
|
29.10.25
|SDAX aktuell: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu NORMA Group SEmehr Analysen
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|13,44
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:22
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|13:36
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:12
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|13:01
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|12:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:14
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:40
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11:15
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:10
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:10
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|10:46
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG