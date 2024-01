XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Dienstag verlor der SDAX via XETRA schlussendlich 0,28 Prozent auf 13 446,16 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,453 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,363 Prozent auf 13 435,60 Punkte an der Kurstafel, nach 13 484,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 13 366,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 472,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Stand von 13 617,48 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2023, den Wert von 12 666,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der SDAX mit 13 257,12 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,71 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 366,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 12,69 Prozent auf 38,00 EUR), Kontron (+ 2,93 Prozent auf 22,50 EUR), IONOS (+ 2,84 Prozent auf 17,40 EUR), Hypoport SE (+ 1,51 Prozent auf 161,40 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,08 Prozent auf 28,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil AUTO1 (-4,71 Prozent auf 4,39 EUR), SFC Energy (-3,91 Prozent auf 18,20 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,23 Prozent auf 15,26 EUR), Varta (-2,74 Prozent auf 18,47 EUR) und flatexDEGIRO (-2,48 Prozent auf 10,23 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die MorphoSys-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 172 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 10,900 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at