Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,03 Prozent leichter bei 29 721,57 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 348,740 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,139 Prozent auf 29 687,76 Punkte an der Kurstafel, nach 29 729,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 574,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 800,87 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,093 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der MDAX mit 29 141,20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 148,88 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Wert von 26 855,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,56 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 11,75 Prozent auf 22,26 EUR), Nordex (+ 7,28 Prozent auf 28,30 EUR), HOCHTIEF (+ 3,18) Prozent auf 331,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,93 Prozent auf 17,97 EUR) und AUTO1 (+ 1,75 Prozent auf 25,58 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 71,25 EUR), RENK (-3,20 Prozent auf 55,73 EUR), Porsche vz (-2,36 Prozent auf 45,88 EUR), TUI (-2,01 Prozent auf 8,19 EUR) und RTL (-1,84 Prozent auf 32,05 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 926 630 Aktien gehandelt. Mit 41,824 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

