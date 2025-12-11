MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie Anlegern gebracht.

Die AUTO1-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,60 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 60,241 AUTO1-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 532,53 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 10.12.2025 auf 25,44 EUR belief. Mit einer Performance von +53,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

AUTO1 wurde am Markt mit 5,53 Mrd. Euro bewertet. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AUTO1-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at