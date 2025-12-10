Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent auf 29 759,87 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 348,740 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,139 Prozent tiefer bei 29 687,76 Punkten in den Handel, nach 29 729,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 630,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 800,87 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,036 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Stand von 29 141,20 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Wert von 30 148,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, notierte der MDAX bei 26 855,37 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,71 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 5,42 Prozent auf 21,00 EUR), Nordex (+ 5,08 Prozent auf 27,72 EUR), Sartorius vz (+ 3,69 Prozent auf 258,20 EUR), HOCHTIEF (+ 2,55 Prozent auf 329,20 EUR) und AUTO1 (+ 1,59 Prozent auf 25,54 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen RENK (-4,01 Prozent auf 55,26 EUR), HENSOLDT (-2,57 Prozent auf 72,15 EUR), RTL (-2,45 Prozent auf 31,85 EUR), RATIONAL (-0,97 Prozent auf 614,00 EUR) und TUI (-0,96 Prozent auf 8,28 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 222 221 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,824 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

2025 präsentiert die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at