Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent auf 29 772,24 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 348,760 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 29 633,24 Punkte an der Kurstafel, nach 29 665,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 516,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 774,56 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der MDAX bei 28 793,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 326,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der MDAX noch bei 27 099,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,76 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,72 Prozent auf 74,65 EUR), RENK (+ 5,09 Prozent auf 57,35 EUR), Delivery Hero (+ 4,35 Prozent auf 20,03 EUR), AUTO1 (+ 3,63 Prozent auf 25,12 EUR) und Nordex (+ 2,40 Prozent auf 26,44 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-5,22 Prozent auf 5,63 EUR), thyssenkrupp (-2,62 Prozent auf 9,31 EUR), Lufthansa (-2,03 Prozent auf 8,09 EUR), TRATON (-1,92 Prozent auf 28,64 EUR) und Bechtle (-1,33 Prozent auf 42,88 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8 236 663 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,548 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at