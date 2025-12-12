Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind

Mit dem MDAX geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent höher bei 30 235,14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 348,998 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,250 Prozent fester bei 29 994,77 Punkten, nach 29 920,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 957,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 270,36 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.11.2025, den Wert von 29 573,63 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 30 175,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 812,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17,56 Prozent zu. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Gerresheimer (+ 6,77 Prozent auf 28,08 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,93 Prozent auf 70,20 EUR), PUMA SE (+ 4,03 Prozent auf 21,93 EUR), Lufthansa (+ 3,76 Prozent auf 8,38 EUR) und AUTO1 (+ 3,38 Prozent auf 26,92 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-2,05 Prozent auf 54,46 EUR), AIXTRON SE (-1,95 Prozent auf 17,38 EUR), Sartorius vz (-1,21 Prozent auf 244,50 EUR), KION GROUP (-0,68 Prozent auf 66,10 EUR) und Fraport (-0,49 Prozent auf 70,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 767 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,870 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

