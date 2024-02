XETRA-Handel: SDAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

SDAX-Handel am Dienstag.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,18 Prozent auf 13 765,12 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 112,516 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 13 757,14 Punkte an der Kurstafel, nach 13 740,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 765,12 Punkte, das Tagestief hingegen 13 748,08 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der SDAX auf 13 782,56 Punkte taxiert. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 27.11.2023, bei 13 028,81 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 13 393,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,406 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit PVA TePla (+ 6,28 Prozent auf 23,00 EUR), ADTRAN (+ 3,27 Prozent auf 6,31 USD), SAF-HOLLAND SE (+ 2,80 Prozent auf 17,26 EUR), Dürr (+ 2,29 Prozent auf 20,52 EUR) und Varta (+ 1,75 Prozent auf 15,15 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ATOSS Software (-3,60 Prozent auf 227,50 EUR), Drägerwerk (-0,83 Prozent auf 47,60 EUR), 1&1 (-0,83 Prozent auf 16,76 EUR), NORMA Group SE (-0,76 Prozent auf 14,29 EUR) und Klöckner (-0,61 Prozent auf 6,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der PVA TePla-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 94 249 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

