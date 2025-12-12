Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent stärker bei 17 000,96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 83,517 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 16 904,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 867,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 007,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 895,85 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,240 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der SDAX mit 16 172,08 Punkten berechnet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 16 561,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 174,91 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,42 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Amadeus Fire (+ 4,12 Prozent auf 44,20 EUR), Verve Group (+ 2,74 Prozent auf 1,73 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,74 Prozent auf 67,60 EUR), STRATEC SE (+ 2,53 Prozent auf 22,25 EUR) und DEUTZ (+ 2,46 Prozent auf 8,74 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil PNE (-1,96 Prozent auf 10,00 EUR), thyssenkrupp nucera (-0,96 Prozent auf 7,73 EUR), Klöckner (-0,90 Prozent auf 7,70 EUR), Medios (-0,86 Prozent auf 13,80 EUR) und Formycon (-0,63 Prozent auf 23,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 324 506 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,134 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at