Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt am Donnerstagmittag
Am Donnerstag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,12 Prozent stärker bei 16 838,55 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,556 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,233 Prozent schwächer bei 16 780,07 Punkten in den Handel, nach 16 819,19 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 863,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 765,55 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,718 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 15 946,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 536,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, lag der SDAX bei 14 184,03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21,25 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PNE (+ 4,18 Prozent auf 10,46 EUR), Stabilus SE (+ 3,30 Prozent auf 19,42 EUR), Douglas (+ 2,80 Prozent auf 12,48 EUR), JOST Werke (+ 2,80 Prozent auf 55,10 EUR) und Salzgitter (+ 2,04 Prozent auf 41,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Alzchem Group (-7,36 Prozent auf 148,60 EUR), SCHOTT Pharma (-3,16 Prozent auf 15,30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,57 Prozent auf 83,50 EUR), Verve Group (-2,07 Prozent auf 1,65 EUR) und ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX ist die Klöckner-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 206 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,054 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index.
