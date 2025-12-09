Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 16 853,27 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 84,144 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,021 Prozent stärker bei 16 882,62 Punkten in den Handel, nach 16 879,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 16 885,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 853,19 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 779,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 595,52 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 09.12.2024, mit 14 079,55 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,36 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 3,70 Prozent auf 196,00 EUR), PNE (+ 1,83 Prozent auf 10,04 EUR), SMA Solar (+ 1,80 Prozent auf 35,12 EUR), Alzchem Group (+ 1,79 Prozent auf 159,60 EUR) und JOST Werke (+ 1,57 Prozent auf 51,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil EVOTEC SE (-7,45 Prozent auf 5,09 EUR), Schaeffler (-1,95 Prozent auf 7,55 EUR), Stabilus SE (-1,89 Prozent auf 18,64 EUR), Salzgitter (-1,57 Prozent auf 38,92 EUR) und Klöckner (-1,53 Prozent auf 7,73 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 505 089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at