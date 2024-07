XETRA-Handel: TecDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,63 Prozent fester bei 3 321,87 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 522,490 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 3 302,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 324,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 302,25 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,145 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 367,64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 406,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, stand der TecDAX noch bei 3 177,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,082 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 2,28 Prozent auf 19,70 EUR), Infineon (+ 1,83 Prozent auf 34,77 EUR), Sartorius vz (+ 1,79 Prozent auf 216,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,77 Prozent auf 63,10 EUR) und SMA Solar (+ 1,21 Prozent auf 26,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-0,41 Prozent auf 34,40 EUR), ATOSS Software (-0,36 Prozent auf 109,60 EUR), Siemens Healthineers (-0,15 Prozent auf 53,56 EUR), Nagarro SE (-0,06 Prozent auf 77,50 EUR) und CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 32,74 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 231 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216,730 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

