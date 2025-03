XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Für den TecDAX geht es am Mittwoch aufwärts.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,06 Prozent auf 3 724,61 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 640,666 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,418 Prozent stärker bei 3 701,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 685,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 725,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 692,67 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,43 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 12.02.2025, bei 3 833,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 547,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, lag der TecDAX bei 3 464,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 905,01 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 403,34 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,69 Prozent auf 36,80 EUR), TeamViewer (+ 4,51 Prozent auf 12,98 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,23 Prozent auf 55,40 EUR), ATOSS Software (+ 3,74 Prozent auf 127,60 EUR) und HENSOLDT (+ 3,09 Prozent auf 66,65 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,76 Prozent auf 58,55 EUR), Nordex (-1,60 Prozent auf 15,40 EUR), Bechtle (-0,26 Prozent auf 37,80 EUR), Formycon (-0,21 Prozent auf 24,30 EUR) und AIXTRON SE (-0,17 Prozent auf 11,72 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 488 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,547 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at