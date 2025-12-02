Eckert & Ziegler Aktie

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

02.12.2025 17:58:43

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel im Minus

So bewegte sich der TecDAX schlussendlich.

Schlussendlich schloss der TecDAX am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 3 545,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,713 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,147 Prozent auf 3 542,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 529,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 558,48 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 629,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 634,34 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 3 457,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 68,15 EUR), Nordex (+ 2,07 Prozent auf 25,64 EUR), Nagarro SE (+ 1,24 Prozent auf 73,65 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 35,78 EUR) und 1&1 (+ 1,04 Prozent auf 24,30 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-3,30 Prozent auf 26,35 EUR), JENOPTIK (-2,15 Prozent auf 18,64 EUR), Eckert Ziegler (-2,01 Prozent auf 15,60 EUR), Siltronic (-1,94 Prozent auf 49,08 EUR) und Kontron (-1,47 Prozent auf 22,76 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 807 673 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,453 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

