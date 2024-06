XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels stärker

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,02 Prozent aufwärts auf 3 341,34 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 513,314 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 3 307,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 307,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 307,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 341,34 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 3 437,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 445,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 133,22 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,504 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,82 Prozent auf 59,80 EUR), SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 185,74 EUR), Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 223,10 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 34,64 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,50 Prozent auf 18,95 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Energiekontor (-1,37 Prozent auf 65,00 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 38,46 EUR), Nagarro SE (-0,13 Prozent auf 75,35 EUR), 1&1 (-0,12 Prozent auf 16,00 EUR) und EVOTEC SE (-0,11 Prozent auf 8,82 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 276 802 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,470 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

