XETRA-SCHLUSS/Leichter - Technologiewerte mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem Minus hat der deutsche Aktienmärkte am Montag geschlossen. Marktteilnehmer verwiesen auf schwächere Vorlagen aus den USA vom Freitag, die sich am Montag fortgesetzt hätten. Dort sei mit Nvidia der nächste Titel der so genannten "Glorreichen Sieben" aus dem Technologie-Bereich unter Druck geraten. Der DAX reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 17.746 Punkte.

"Das ist ein ganz normaler Konsolidierungstag", sagte Achim Matzke von Matzke Research. Er sieht gute Chancen, dass der Rücksetzer schnell endet, auch weil der bevorstehende März-Verfall an den Terminbörsen am Freitag die Indizes und Einzelaktien vorab stabilisieren sollte. Zudem schichteten Anleger nun in konjunkturunabhängigere Aktien um, was den Druck aus den Technologie-Verkäufen mildere.

Daneben wird auf die US-Inflationsdaten am Dienstag geschaut. Analysten erwarten hier eine bei 3,1 Prozent stagnierende Gesamtrate; die Kernrate soll leicht auf 3,7 Prozent gesunken sein. Sollte die Inflation langsamer als erwartet sinken, dürften in der Folge die Renditen der US-Staatsanleihen steigen und die Bewertungen von Aktien belasten.

Im DAX fielen Infineon mit der Schwäche der US-Technologie- und Halbleiterwerte um 1,6 Prozent. SAP büßten 1,9 Prozent ein. Auch Süss Micro (-9,9%) und Aixtron (-2,7%) standen auf den Verkaufslisten.

Dagegen stiegen Allianz mit dem Start der angekündigten Aktienrückkäufe um 0,6 Prozent und markierten neue Jahreshochs. Bei den relativ konjunkturunabhängigen Konsumwerten legten Beiersdorf um 0,6 Prozent zu und Henkel um 1,5 Prozent.

LEG Immobilien zahlt wieder Dividende - Immobilienwerte gesucht

Gesucht waren Immobilien-Werte. Tagesgewinner im DAX waren Vonovia mit einem Plus von 2,8 Prozent. In der zweiten Reihe zogen LEG Immobilien um 5,1 Prozent an. Der Immobilienkonzern LEG schüttet nach der Aussetzung wieder eine Dividende aus. "Dies zeigt, dass sich das Unternehmen mit Blick auf die Verschuldung gut aufgestellt fühlt", sagte ein Marktteilnehmer. Ausgeschüttet werden sollen 2,45 Euro je Aktie. Einige Analysten hatten damit gerechnet, dass LEG ein weiteres Jahr kein Geld an seine Aktionäre zahlt, um den Schuldenabbau voranzutreiben. Die Entwicklung bei LEG stützt die Stimmung in der ganzen Branche: Auch Aroundtown, TAG Immobilien und Patrizia lagen fest im Markt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.746,27 -0,4% +5,94%

DAX-Future 17.763,00 -0,4% +4,91%

XDAX 17.750,59 -0,1% +5,86%

MDAX 26.036,34 +0,2% -4,06%

TecDAX 3.431,81 -0,9% +2,83%

SDAX 13.824,97 -0,3% -0,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,40 -32

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 25 0 3.238,3 67,9 68,9

MDAX 21 27 2 532,3 38,1 53,5

TecDAX 9 19 2 893,9 22,1 20,6

SDAX 31 34 5 110,3 8,0 9,5

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2024 12:47 ET (16:47 GMT)