Allianz Aktie
|354,30EUR
|1,70EUR
|0,48%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 325 auf 329 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Underweight
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
329,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
353,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,80%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
354,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,14%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
03.09.25
|Allianz-Aktie sinkt dennoch: Moody's bestätigt Rating und stabilen Ausblick (Dow Jones)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Gewinne in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
03.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)