Allianz Aktie
|352,50EUR
|-0,10EUR
|-0,03%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
352,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
352,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.09.25
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.09.25
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.09.25