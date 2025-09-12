Allianz Aktie

352,50EUR -0,10EUR -0,03%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

12.09.2025 12:37:45

Allianz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
352,60 € 		Abst. Kursziel*:
-7,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
352,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

