Allianz Aktie
|368,30EUR
|5,00EUR
|1,38%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
368,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
368,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,76%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|367,50
|1,16%
