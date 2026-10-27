Xylem Inc. Reports Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - Xylem Inc. (XYL) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $291 million, or $1.25 per share. This compares with $227 million, or $0.93 per share, last year.

Excluding items, Xylem Inc. reported adjusted earnings of $336 million or $1.44 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.0% to $2.201 billion from $2.268 billion last year.

Xylem Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $291 Mln. vs. $227 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $0.93 last year. -Revenue: $2.201 Bln vs. $2.268 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.40 To $ 5.45 Full year revenue guidance: $ 8.95 B