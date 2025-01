Zalando-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten für 2024 mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Jörg Frey in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:38 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 32,88 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 42,94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 127 899 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 1,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzkennzahlen wird am 06.03.2025 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.