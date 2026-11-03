Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 17:18:40

Zebra Technologies Stock Falls 9% Despite Strong Q3 Earnings

(RTTNews) - Zebra Technologies Corp. (ZBRA) is down 9.08 percent, losing $32.78 to $328.35 on Tuesday. The decline comes despite the company reporting higher third-quarter earnings, with net income rising to $164 million, or $3.43 per share, from $101 million, or $1.97 per share, a year earlier. Adjusted earnings increased to $237 million, or $4.95 per share, from $198 million, or $3.88 per share.

Zebra Technologies is currently trading at $328.35, down from the previous close of $361.13 after opening at $311.61. The stock has traded between $311.07 and $334.96 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at about 698,000 shares, compared with an average volume of about 607,000 shares.

Third-quarter net sales increased to $1.61 billion from $1.32 billion a year earlier, while operating income rose to $237 million from $183 million. For the fourth quarter of fiscal 2026, Zebra expects adjusted earnings of $5.00 to $5.40 per share and sales growth of 10 percent to 14 percent. Zebra Technologies shares have traded between $199.05 and $392.78 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Zebra Technologies Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zebra Technologies Corp. 294,00 0,34% Zebra Technologies Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen