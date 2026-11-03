Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
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03.11.2026 17:18:40
Zebra Technologies Stock Falls 9% Despite Strong Q3 Earnings
(RTTNews) - Zebra Technologies Corp. (ZBRA) is down 9.08 percent, losing $32.78 to $328.35 on Tuesday. The decline comes despite the company reporting higher third-quarter earnings, with net income rising to $164 million, or $3.43 per share, from $101 million, or $1.97 per share, a year earlier. Adjusted earnings increased to $237 million, or $4.95 per share, from $198 million, or $3.88 per share.
Zebra Technologies is currently trading at $328.35, down from the previous close of $361.13 after opening at $311.61. The stock has traded between $311.07 and $334.96 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at about 698,000 shares, compared with an average volume of about 607,000 shares.
Third-quarter net sales increased to $1.61 billion from $1.32 billion a year earlier, while operating income rose to $237 million from $183 million. For the fourth quarter of fiscal 2026, Zebra expects adjusted earnings of $5.00 to $5.40 per share and sales growth of 10 percent to 14 percent. Zebra Technologies shares have traded between $199.05 and $392.78 over the past 52 weeks.
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