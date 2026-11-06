Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
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06.11.2026 03:47:57
Zoetis: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Zoetis (NYSE:ZTS) reported a 1% revenue decline, excluding currency and acquisition effects. Lower veterinary clinic visits and generic competition continue to pressure pet care returns. Three things management said stand out.
Companion animal revenue fell 5% as lower veterinary visits and stiff competition hurt the core dermatology portfolio. Management deployed gross-to-net promotional investments, which reduce gross sales to net revenue through targeted customer discounts, to defend key vet accounts against rival drugs.
Livestock revenue grew 7% globally to $797 million, driven by demand for cattle treatments and poultry vaccines. This steady demand for agricultural protein balances cyclical drops in discretionary pet care spending across North America and Europe.
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