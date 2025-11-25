Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
25.11.2025 22:32:05
Zscaler Q1 Loss Narrows
(RTTNews) - Zscaler, Inc. (ZS), on Tuesday, reported a first-quarter net loss of $11.6 million or $0.07 per share, compared to a net loss of $12.1 million or $0.08 per share last year.
Adjusted net income for the quarter was $159.5 million or $0.96 per share, compared to $124.3 million or $0.77 per share last year.
Revenue for the quarter increased 26% to $788.11 million from $627.96 million.
Looking forward to the second quarter, the company expects revenue of $797 million to $799 million and adjusted income per share of about $0.89 to $0.90.
For the full year of fiscal 2026, the company expect revenue of approximately $3.282 billion to $3.301 billion and adjusted net income per share of $3.78 to $3.82.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Ausblick: Zscaler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
05.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zscaler Inc Registered Shs
|232,25
|-4,05%