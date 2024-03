ZUMTOBEL-Aktie verlustreich: Gewinn von ZUMTOBEL bricht um die Hälfte ein

Der Vorarlberger Leuchtenkonzern ZUMTOBEL hat auch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 mit rückläufigen Geschäften zu kämpfen.

Der Umsatz ging um 7,9 Prozent auf 840 Mio. Euro zurück, der Gewinn halbierte sich auf 21,4 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als Grund für den Rückgang nannte CEO Alfred Felder gegenüber der APA die unverändert schwache Nachfrage im Komponentengeschäft sowie die schwächelnde Baubranche.

Man habe einen Geschäftseinbruch erwartet, so Felder, "aber nicht in dieser Größenordnung und nicht so abrupt". Volle Lager der Kundinnen und Kunden im Komponentengeschäft machten ZUMTOBEL zu schaffen. Diese würden sich nun leeren. "Wir gehen aber von einem besseren Start ins nächste Geschäftsjahr aus", sagte Felder mit Blick auf mehr Neuaufträge seit November.

Um Währungseffekte bereinigt, betrug der Umsatzrückgang im dritten Quartal bei 6,6 Prozent. Im Components-Segment gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzminus von 20,4 Prozent auf 222,6 Mio. Euro, während die Verkaufserlöse im Lighting-Segment nur um 2,1 Prozent auf 663,4 Mio. Euro nachgaben.

Im Zuge der rückläufigen Umsätze sank das operative Ergebnis (EBIT) der ZUMTOBEL Group von 68,0 Mio. auf 45,9 Mio. Euro. Der Periodengewinn betrug 21,4 Euro (nach 43,4 Mio. Euro). Für die Aktionäre ergibt das ein Ergebnis je Aktie (unverwässert bei 43,0 Mio. Aktien) von 0,50 Euro (Vorjahr: 1,01 Euro).

Die Eigenkapitalquote zum 31. Jänner 2024 erhöht sich leicht auf 43,4 Prozent (30. April 2023: 42,1 Prozent). Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag 30. April 2023 von 421,7 auf 426,5 Mio. Euro. Die Nettoverbindlichkeiten stiegen zum 31. Jänner 2024 auf 94,3 Mio. Euro (30. April 2023: 86,9 Mio. Euro).

Außerdem wurde das Mandat von Thomas Erath, seit 1. August 2021 Chief Financial Officer (CFO), um weitere drei Jahre bis zum 30. September 2027 verlängert sowie der Vertrag von Chief Operating Officer (COO) Bernard Motzko bis zum 30. September 2026.

In Wien verliert die ZUMTOBEL-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,36 Prozent auf 5,82 Euro.

hel/tpo

(APA)