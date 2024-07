Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,85 Prozent auf 4 874,89 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,181 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,491 Prozent auf 4 892,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 916,80 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 847,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 892,66 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,863 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 950,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.04.2024, einen Wert von 4 989,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 383,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 8,02 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 0,48 Prozent auf 231,50 EUR), Bayer (+ 0,41 Prozent auf 27,08 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,04 Prozent auf 3,73 EUR), BASF (+ 0,01 Prozent auf 44,76 EUR) und Enel (-0,11 Prozent auf 6,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens (-1,26 Prozent auf 171,44 EUR), SAP SE (-1,03 Prozent auf 194,72 EUR), Allianz (-0,91 Prozent auf 260,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,79 Prozent auf 23,96 EUR) und Eni (-0,68 Prozent auf 13,95 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 426 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 344,394 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at