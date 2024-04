Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der STOXX 50 bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,41 Prozent schwächer bei 4 393,99 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 4 412,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 412,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 390,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 430,46 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 395,93 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, bei 4 121,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der STOXX 50 4 074,47 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,38 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 462,29 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Reckitt Benckiser (+ 2,92 Prozent auf 43,74 GBP), Rio Tinto (+ 2,50 Prozent auf 54,50 GBP), UniCredit (+ 1,45 Prozent auf 34,98 EUR), Glencore (+ 1,20 Prozent auf 4,74 GBP) und AstraZeneca (+ 0,75 Prozent auf 113,52 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-3,27 Prozent auf 222,20 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 25,02 CHF), RELX (-1,75 Prozent auf 33,05 GBP), Zurich Insurance (-1,65 Prozent auf 446,30 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,56 Prozent auf 38,44 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 599 377 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 523,138 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,10 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at