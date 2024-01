Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,40 Prozent tiefer bei 4 076,87 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 4 099,45 Punkten, nach 4 093,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 116,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 069,15 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 4 019,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 886,47 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, bei 3 685,66 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,19 Prozent auf 34,03 EUR), Allianz (+ 1,03 Prozent auf 244,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 21,97 EUR), GSK (+ 0,79 Prozent auf 14,62 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 62,98 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Diageo (-2,01 Prozent auf 27,99 GBP), SAP SE (-1,61 Prozent auf 137,24 EUR), HSBC (-1,37 Prozent auf 6,27 GBP), Glencore (-1,21 Prozent auf 4,66 GBP) und Siemens (-1,08 Prozent auf 168,08 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 794 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 417,718 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

