Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Am Mittwoch notierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,04 Prozent leichter bei 26 347,12 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 239,725 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 26 631,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 625,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 26 318,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 748,95 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 622,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 141,29 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 24.04.2023, mit 27 728,77 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,83 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Stabilus SE (+ 2,32 Prozent auf 57,30 EUR), Bilfinger SE (+ 2,32 Prozent auf 44,10 EUR), HENSOLDT (+ 2,24 Prozent auf 39,20 EUR), United Internet (+ 1,64 Prozent auf 22,30 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,16 Prozent auf 82,75 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-32,02 Prozent auf 9,64 EUR), Aroundtown SA (-3,09 Prozent auf 1,90 EUR), TAG Immobilien (-2,70 Prozent auf 12,26 EUR), LANXESS (-2,62 Prozent auf 25,98 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,36 Prozent auf 38,96 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 21 191 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,857 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at