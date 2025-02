Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

So bewegt sich der SDAX am fünften Tag der Woche.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 1,25 Prozent tiefer bei 14 819,47 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94,033 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,375 Prozent tiefer bei 14 951,33 Punkten in den Handel, nach 15 007,65 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 819,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 951,33 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,953 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 367,67 Punkten. Der SDAX stand am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, bei 13 449,89 Punkten. Der SDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, bei 13 768,71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,71 Prozent zu. Bei 15 155,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell AlzChem Group (+ 1,90 Prozent auf 75,00 EUR), RENK (+ 0,64 Prozent auf 30,70 EUR), Fielmann (+ 0,00 Prozent auf 41,15 EUR), ABOUT YOU (+ 0,00 Prozent auf 6,66 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,09 Prozent auf 22,66 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SMA Solar (-4,19 Prozent auf 14,16 EUR), GFT SE (-3,14 Prozent auf 20,05 EUR), Befesa (-3,05 Prozent auf 22,92 EUR), STRATEC SE (-2,95 Prozent auf 26,30 EUR) und Salzgitter (-2,91 Prozent auf 19,33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 92 146 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

