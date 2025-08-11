SMA Solar Aktie

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

11.08.2025 07:24:14

SMA Solar Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei auch noch keine Erholung in Sicht./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,86 € 		Abst. Kursziel*:
-8,14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

