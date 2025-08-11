SMA Solar Aktie
|22,72EUR
|0,10EUR
|0,44%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei auch noch keine Erholung in Sicht./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
