Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Zum Handelsende fiel der SDAX im XETRA-Handel um 1,48 Prozent auf 13 395,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,117 Prozent stärker bei 13 612,30 Punkten, nach 13 596,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 654,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 395,48 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,07 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 13 249,79 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.10.2023, den Wert von 12 844,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 12 852,34 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,10 Prozent auf 27,85 EUR), Ceconomy St (+ 1,09 Prozent auf 2,41 EUR), Befesa (+ 0,94 Prozent auf 32,10 EUR), Drägerwerk (+ 0,59 Prozent auf 50,80 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,49 Prozent auf 36,68 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-13,09 Prozent auf 22,84 EUR), MorphoSys (-12,87 Prozent auf 30,80 EUR), BayWa (-5,72 Prozent auf 29,65 EUR), AUTO1 (-4,54 Prozent auf 4,82 EUR) und thyssenkrupp nucera (-3,89 Prozent auf 15,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 870 960 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 10,770 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Mit 8,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at