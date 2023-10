Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,09 Prozent auf 2 839,47 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 424,611 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,414 Prozent auf 2 830,20 Punkte an der Kurstafel, nach 2 841,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 2 796,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 849,75 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,110 Prozent nach unten. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 2 967,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 234,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 890,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,31 Prozent abwärts. Bei 3 350,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 2 796,61 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,62 Prozent auf 10,54 EUR), Siltronic (+ 4,23 Prozent auf 81,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,36 Prozent auf 16,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,01 Prozent auf 28,38 EUR) und Infineon (+ 1,91 Prozent auf 29,32 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-2,26 Prozent auf 73,68 EUR), Siemens Healthineers (-1,97 Prozent auf 46,89 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,60 Prozent auf 33,88 EUR), Sartorius vz (-1,29 Prozent auf 221,60 EUR) und Nagarro SE (-1,17 Prozent auf 67,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 794 472 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 147,101 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 11,34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at