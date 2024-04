Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus

Der TecDAX verliert heute an Boden.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent auf 3 437,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 533,128 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,004 Prozent höher bei 3 454,52 Punkten, nach 3 454,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 437,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 472,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 3 429,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, stand der TecDAX bei 3 324,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Stand von 3 325,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 3,41 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 3,07 Prozent auf 21,50 EUR), CANCOM SE (+ 1,88 Prozent auf 28,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,64 Prozent auf 37,15 EUR), Energiekontor (+ 1,09 Prozent auf 64,80 EUR) und Siltronic (+ 0,30 Prozent auf 82,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-4,14 Prozent auf 76,45 EUR), ATOSS Software (-3,10 Prozent auf 265,50 EUR), SMA Solar (-2,99 Prozent auf 51,90 EUR), Nemetschek SE (-2,20 Prozent auf 89,70 EUR) und PNE (-2,09 Prozent auf 13,12 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 864 065 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,637 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

