Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus

Der Dow Jones verliert am Mittwoch nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:58 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,51 Prozent auf 37 522,80 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,093 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,395 Prozent auf 37 566,22 Punkte an der Kurstafel, nach 37 715,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 37 518,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37 629,23 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,116 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der Dow Jones mit 36 245,50 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.10.2023, einen Stand von 33 002,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 136,37 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,49 Prozent auf 39,46 USD), Merck (+ 1,21 Prozent auf 114,61 USD), UnitedHealth (+ 0,79 Prozent auf 543,62 USD), Microsoft (+ 0,45 Prozent auf 372,53 USD) und Amgen (+ 0,33 Prozent auf 298,36 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-1,88 Prozent auf 26,15 USD), Caterpillar (-1,73 Prozent auf 287,65 USD), 3M (-1,63 Prozent auf 108,21 USD), Goldman Sachs (-1,52 Prozent auf 382,41 USD) und Nike (-1,51 Prozent auf 104,94 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 081 440 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

