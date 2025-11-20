Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lukratives Goldman Sachs-Investment?
|
20.11.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Goldman Sachs-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Goldman Sachs-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 191,47 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,228 Goldman Sachs-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 41 050,30 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 19.11.2025 auf 785,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 310,50 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs bezifferte sich zuletzt auf 233,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
