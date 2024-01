Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Heute halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,03 Prozent schwächer bei 37 256,18 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,101 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 37 281,86 Punkte an der Kurstafel, nach 37 266,67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 122,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 37 300,81 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,633 Prozent abwärts. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 18.12.2023, bei 37 306,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 665,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 296,96 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 1,22 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 37 825,27 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 4,31 Prozent auf 211,82 USD), Apple (+ 3,14 Prozent auf 188,41 USD), Intel (+ 2,61 Prozent auf 47,26 USD), Walt Disney (+ 1,51 Prozent auf 91,70 USD) und Salesforce (+ 1,32 Prozent auf 275,01 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-2,85 Prozent auf 510,00 USD), Procter Gamble (-1,67 Prozent auf 147,44 USD), Chevron (-1,24 Prozent auf 141,34 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,22 Prozent auf 21,90 USD) und American Express (-1,12 Prozent auf 178,97 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 170 635 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at