Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

So bewegte sich der Dow Jones letztendlich.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 38 892,80 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,172 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,614 Prozent schwächer bei 38 664,98 Punkten, nach 38 904,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 013,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 857,70 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wurde der Dow Jones mit 38 722,69 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, notierte der Dow Jones bei 37 683,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 485,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,12 Prozent aufwärts. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1,31 Prozent auf 90,00 USD), Home Depot (+ 1,17 Prozent auf 362,05 USD), 3M (+ 0,99 Prozent auf 91,93 USD), American Express (+ 0,74 Prozent auf 224,11 USD) und Goldman Sachs (+ 0,61 Prozent auf 410,54 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Intel (-1,89 Prozent auf 37,98 USD), Caterpillar (-1,54 Prozent auf 373,47 USD), Merck (-1,12 Prozent auf 126,56 USD), Verizon (-0,93 Prozent auf 41,73 USD) und Walt Disney (-0,87 Prozent auf 117,35 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17 252 703 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,919 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

