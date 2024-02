Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt zum Handelsstart ab

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,31 Prozent leichter bei 38 399,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,894 Prozent auf 38 175,34 Punkte an der Kurstafel, nach 38 519,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38 336,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 470,21 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,744 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 715,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, wies der Dow Jones 33 839,08 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Stand von 34 053,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 1,81 Prozent zu. 38 588,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,97 Prozent auf 150,80 USD), Microsoft (+ 1,17 Prozent auf 408,50 USD), Travelers (+ 1,00 Prozent auf 214,14 USD), Merck (+ 0,40 Prozent auf 126,88 USD) und Salesforce (+ 0,32 Prozent auf 284,70 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-2,62 Prozent auf 22,64 USD), Home Depot (-2,57 Prozent auf 350,83 USD), Apple (-2,33 Prozent auf 182,50 USD), Intel (-2,33 Prozent auf 42,35 USD) und Nike (-1,90 Prozent auf 99,83 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 368 630 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der 3M-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at