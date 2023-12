Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt am Mittag im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am Montagmittag kaum.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent tiefer bei 1 659,30 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 662,45 Punkte an der Kurstafel, nach 1 662,45 Punkten am Vortag.

Bei 1 669,30 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 659,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, lag der ATX Prime bei 1 600,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 609,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 605,03 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 4,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 3,82 Prozent auf 14,12 EUR), FACC (+ 3,66 Prozent auf 5,94 EUR), Warimpex (+ 2,86 Prozent auf 0,72 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,18 Prozent auf 9,38 EUR) und Lenzing (+ 1,46 Prozent auf 34,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,02 Prozent auf 40,10 EUR), Flughafen Wien (-1,93 Prozent auf 48,30 EUR), Rosenbauer (-1,34 Prozent auf 29,50 EUR), Marinomed Biotech (-1,16 Prozent auf 34,00 EUR) und Polytec (-1,11 Prozent auf 3,56 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 89 937 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 30,521 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert mit 2,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at