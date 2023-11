Zurückhaltung in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent leichter bei 1 632,59 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent schwächer bei 1 642,85 Punkten, nach 1 642,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 643,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 631,16 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 528,17 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 21.08.2023, einen Wert von 1 578,08 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2022, einen Stand von 1 608,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,09 Prozent nach oben. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 1,59 Prozent auf 25,56 EUR), CA Immobilien (+ 1,23 Prozent auf 28,80 EUR), Rosenbauer (+ 0,99 Prozent auf 30,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,95 Prozent auf 15,94 EUR) und Telekom Austria (+ 0,86 Prozent auf 7,01 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,79 Prozent auf 43,15 EUR), Warimpex (-4,23 Prozent auf 0,68 EUR), Marinomed Biotech (-3,34 Prozent auf 37,60 EUR), AT S (AT&S) (-2,62 Prozent auf 26,06 EUR) und UBM Development (-2,42 Prozent auf 20,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 197 378 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 29,652 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

