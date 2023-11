Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt nach

Am Freitag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,92 Prozent leichter bei 1 662,72 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,705 Prozent tiefer bei 1 666,38 Punkten, nach 1 678,21 Punkten am Vortag.

Bei 1 657,84 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 673,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,572 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.10.2023, einen Stand von 1 720,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, wies der SLI einen Wert von 1 765,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 703,93 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2023 bereits um 1,09 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,63 Prozent auf 24,62 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 3 174,00 CHF), Sonova (+ 0,71 Prozent auf 227,50 CHF), Holcim (+ 0,47 Prozent auf 59,92 CHF) und Logitech (+ 0,38 Prozent auf 73,56 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-5,95 Prozent auf 105,85 CHF), Swatch (I) (-5,34 Prozent auf 227,10 CHF), ams (-3,21 Prozent auf 3,11 CHF), Alcon (-1,75 Prozent auf 65,16 CHF) und VAT (-1,73 Prozent auf 353,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 015 256 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 265,895 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Julius Bär-Aktie hat mit 9,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index.

