Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 4 238,38 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 4 232,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 232,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 250,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 230,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Wert von 4 136,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 330,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 887,51 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,91 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Stellantis (+ 1,71 Prozent auf 18,45 EUR), adidas (+ 1,69 Prozent auf 172,96 EUR), Ferrari (+ 1,45 Prozent auf 321,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,85 Prozent auf 2,62 EUR) und Eni (+ 0,82 Prozent auf 15,22 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 21,35 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 43,71 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 40,03 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 166,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,12 Prozent auf 56,67 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 360 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,145 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,22 Prozent gelockt.

