Zuversicht in Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 4 222,28 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,116 Prozent stärker bei 4 218,12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 213,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 211,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 226,24 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 093,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 802,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 862,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,18 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 226,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 1,30 Prozent auf 15,54 GBP), RELX (+ 1,22 Prozent auf 33,06 GBP), UBS (+ 1,05 Prozent auf 25,94 CHF), Unilever (+ 0,97 Prozent auf 38,63 GBP) und BP (+ 0,92 Prozent auf 4,70 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-3,27 Prozent auf 27,48 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 44,05 EUR), BASF (-1,20 Prozent auf 44,52 EUR), Bayer (-0,99 Prozent auf 30,44 EUR) und Zurich Insurance (-0,92 Prozent auf 439,90 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 355 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 437,991 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,25 zu Buche schlagen. Mit 10,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

