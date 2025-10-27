UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 19:08:40

UBS beantragt laut Memo Nationale US-Banklizenz

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die UBS Group beantragt eine nationale Banklizenz für die USA, weil die Schweizer ihr Vermögensverwaltungsgeschäft ausbauen wollen. Mit einer solchen Lizenz könnte die UBS dann im Laufe der Zeit mehr Bankdienstleistungen in den USA anbieten, heißt es in einem Memo der UBS an ihre Mitarbeiter, das am Montag vom Wall Street Journal eingesehen wurde. "Unsere US-Kunden verfügen über beträchtliche Einlagen und verlassen sich bei ihren alltäglichen Bankgeschäften weitgehend auf andere Banken", schreiben Rob Karofsky, Co-Präsident von Global Wealth Management und Präsident von UBS Americas, und Michael Camacho, Leiter von UBS Global Wealth Management US, in dem Memo.

UBS-Chef Sergio Ermotti hatte in einer Telefonkonferenz im Februar gesagt, dass die Bank dabei sei, eine nationale Lizenz für die USA zu erhalten, damit sie mehr Bankgeschäfte wie Kreditvergabe und Einlagengeschäft betreiben könne. Die UBS Bank USA ist in Utah lizenziert und untersteht der Aufsicht der Federal Deposit Insurance Corporation, wie aus dem letzten Jahresbericht der Bank hervorgeht. Eine nationale Banklizenz würde den Weg für die Aufnahme von Zahlungsverkehrs-, Giro- und Sparkontodienstleistungen in das bestehende Angebot der Bank ebnen, heißt es in der Mitteilung.

Die UBS erwarte die Genehmigung für die Lizenz im kommenden Jahr, was sie zur ersten Schweizer Bank mit einer nationalen US-Banklizenz machen würde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 14:08 ET (18:08 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten

Analysen zu UBSmehr Analysen

06:36 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UBS 32,89 0,15% UBS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen