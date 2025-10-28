UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

OCC 28.10.2025 11:38:00

UBS-Aktie: US-Banklizenz für 2026 erwartet

Die Schweizer Großbank UBS rechnet mit einer Genehmigung ihrer nationalen Banklizenz in den USA im Jahr 2026.

Damit wäre das Institut die erste Schweizer Bank, die eine solche Lizenz erhält. Das geht aus einem internen Memo von Rob Karofsky und Mike Camacho an die Mitarbeitenden in den USA hervor. Der Inhalt des Memos der beiden hochrangigen UBS-Manager in den USA wurde von einem UBS-Sprecher bestätigt.

Zuletzt habe die UBS Bank USA mit Sitz in Salt Lake City beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt, hieß es weiter. Eine nationale Banklizenz würde es der UBS-Tochter erlauben, ihr Bankgeschäft über die bisherige staatliche Zulassung in Utah hinaus anzubieten. Geplant sei, das bestehende Angebot an Cash-Management-Dienstleistungen schrittweise um Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten zu erweitern.

Im SIX Handel geht es für die UBS-Aktie zeitweise 0,36 Prozent auf 30,86 Franken nach oben.

/ra/cg/AWP/stw

ZÜRICH (dpa-AFX)

UBS-Aktie im Minus: Schweiz fehlte Rechtsgrundlage für Abschreibung von Credit-Suisse-Bonds
UBS-Aktie: Nach Credit-Suisse-Fusion verabschiedet sich UBS-Vize Gähwiler in den Ruhestand
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

30.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

UBS 32,92 0,24% UBS

