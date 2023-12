Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

So bewegt sich der SDAX am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 2,64 Prozent auf 13 419,64 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 107,260 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,73 Prozent auf 13 300,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 074,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 300,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 424,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,85 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 13 253,54 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 13 209,62 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Stand von 12 186,32 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 11,05 Prozent. Bei 13 880,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit thyssenkrupp nucera (+ 8,25 Prozent auf 15,75 EUR), Aroundtown SA (+ 8,23 Prozent auf 2,37 EUR), AUTO1 (+ 7,95) Prozent auf 5,05 EUR), Grand City Properties (+ 6,70 Prozent auf 9,80 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 6,69 Prozent auf 23,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-3,69 Prozent auf 33,67 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 215,00 EUR), Pfeiffer Vacuum (+ 0,13 Prozent auf 152,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,19 Prozent auf 52,30 EUR) und Vossloh (+ 0,50 Prozent auf 39,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 989 272 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 10,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

