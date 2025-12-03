Grand City Properties Aktie
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
|Index-Bewegung
|
03.12.2025 17:59:20
Zuversicht in Frankfurt: SDAX schließt im Plus
Letztendlich ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent nach oben auf 16 567,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 82,308 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 16 561,61 Punkte an der Kurstafel, nach 16 517,44 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 677,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 495,72 Punkten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,147 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der SDAX bei 16 543,43 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 16 466,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 524,12 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,30 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,37 Prozent auf 36,42 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,98 Prozent auf 25,70 EUR), SMA Solar (+ 5,41 Prozent auf 35,06 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,13 Prozent auf 79,10 EUR) und ATOSS Software (+ 2,95 Prozent auf 118,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil GFT SE (-2,66 Prozent auf 17,54 EUR), Hypoport SE (-2,54 Prozent auf 130,20 EUR), SCHOTT Pharma (-2,25 Prozent auf 18,28 EUR), Grand City Properties (-1,69 Prozent auf 10,46 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-1,69 Prozent auf 13,96 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 940 315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,279 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Grand City Properties auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Mutaresmehr Analysen
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.